Опубликованные в Сети документы Apple раскрыли характеристики будущих MacBook Pro

Как хакеры смогли заполучить секретные документы не сообщается, но благодаря им в Сети появились чертежи будущих MacBook Pro.

Ранее сообщалось, что хакеры от Apple требуют выкуп за полный пакет украденных документов.

Часть из них уже раскрыли и теперь все знают, что будет в профессиональной серии ноутбуков MacBook Pro.

Так, Apple в ноутбуки вернет MagSafe-разъём и уменьшит количество портов USB-C (вместо четырех их станет три), однако при этом появится HDMI-порт и SD-картридер.

Стоит напомнить, что еще известный аналитик Минг-Чи Куо ранее сообщал, что в будущих MacBook Pro появятся разъёмы, о которых поклонники компании Apple уже давно просили.