Опубликованные в Сети документы Apple раскрыли характеристики будущих MacBook Pro

Опубликованные в Сети документы Apple раскрыли характеристики будущих MacBook Pro22.04.2021 22:46
Как хакеры смогли заполучить секретные документы не сообщается, но благодаря им в Сети появились чертежи будущих MacBook Pro.
Ранее сообщалось, что хакеры от Apple требуют выкуп за полный пакет украденных документов.
Часть из них уже раскрыли и теперь все знают, что будет в профессиональной серии ноутбуков MacBook Pro.
Так, Apple в ноутбуки вернет MagSafe-разъём и уменьшит количество портов USB-C (вместо четырех их станет три), однако при этом появится HDMI-порт и SD-картридер.
Стоит напомнить, что еще известный аналитик Минг-Чи Куо ранее сообщал, что в будущих MacBook Pro появятся разъёмы, о которых поклонники компании Apple уже давно просили.
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