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Опубликована новая информация о недорогих телевизорах OnePlus

18.06.2020 15:06

Уже давно не секрет, что компания OnePlus выходит на рынок телевизоров, а новые модели, которые готовятся к выходу на индийском рынке, будут относиться к сегменту бюджетных.
В продаже такие телевизоры появятся 2 июля, а пока производитель анонсирует новинки, тогда как инсайдеры раскрывают подробности.

Так, представитель компании в Сети предложил угадать стоимость новых телевизоров, предложив диапазон от 145 до 265 долларов.

Также было анонсировано, что панели получат современные технологии, но при этом привлекательный ценник.

В телевизорах будет экран с охватом 93% цветового пространства, а еще они получат поддержку расширенного динамического диапазона Dolby Vision, и систему Gamma Engine, которая будет улучшать качество изображения.

По словам представителя OnePlus им удастся задать новую планку качестве для недорогих телевизоров.

Опубликована новая информация о недорогих телевизорах OnePlus

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