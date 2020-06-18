Опубликована новая информация о недорогих телевизорах OnePlus

Уже давно не секрет, что компания OnePlus выходит на рынок телевизоров, а новые модели, которые готовятся к выходу на индийском рынке, будут относиться к сегменту бюджетных.

В продаже такие телевизоры появятся 2 июля, а пока производитель анонсирует новинки, тогда как инсайдеры раскрывают подробности.

Так, представитель компании в Сети предложил угадать стоимость новых телевизоров, предложив диапазон от 145 до 265 долларов.

Также было анонсировано, что панели получат современные технологии, но при этом привлекательный ценник.

В телевизорах будет экран с охватом 93% цветового пространства, а еще они получат поддержку расширенного динамического диапазона Dolby Vision, и систему Gamma Engine, которая будет улучшать качество изображения.

По словам представителя OnePlus им удастся задать новую планку качестве для недорогих телевизоров.