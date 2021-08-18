На основании продаж смартфонов на площадке AliExpress за период с июня по август были названы самые востребованные модели.

Рейтинг самых продаваемых смартфонов лета 2021 года в РФ, созданный по просьбе, был опубликован порталом Hi-Tech Mail.ru.

Как оказалось, в списке присутствуют модели китайских компаний с доступным ценником. При этом чаще всего этим летом покупали смартфоны Xiaomi Redmi 9A, представленный в стране за 7,9 тыс. рублей в версии 2/32 ГБ.

На втором месте по продажам располагается Xiaomi POCO M3 за 14,3 тыс. рублей в конфигурации 4/128 ГБ. Следующим в списке оказался Xiaomi Redmi 9С с поддержкой NFC. Он продается по цене 11,2 тыс. рублей в исполнении с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

На четвертой и пятой строчке расположились Xiaomi POCO X3 Pro 4/128 ГБ с NFC по цене 13,3 тыс. рублей и Xiaomi Redmi Note 10 4/64 ГБ за 14,8 тыс. рублей. В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов уходящего лета еще вошли

Realme Narzo 30 5G 4/128 ГБ (14,3 тыс. руб.), Realme C21 3/32 ГБ (8,9 тыс.), Xiaomi Redmi 9 3/32 ГБ (8,9 тыс.), Xiaomi Mi 11 Lite 8/128 ГБ (24,9 тыс.), а также Samsung Galaxy A12 4/64 ГБ (13,9 тыс. рублей).