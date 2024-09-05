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В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о 10 самых популярных играх среди россиян

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Группа М.Видео-Эльдорадо проанализировала популярные игры в России и обнаружила, что россияне активно переходят на консоли нового поколения, особенно PlayStation 5.

В первом полугодии 2024 года шесть из десяти самых продаваемых игр были для PS5, в то время как в 2023 году в топ-10 входили в основном игры для PS4.

Вот топ-10 самых продаваемых игр:

  1. Grand Theft Auto V (PS5)
  2. Grand Theft Auto V. Premium Edition (PS4)
  3. Mortal Kombat 11: Ultimate (PS5)
  4. Red Dead Redemption 2 (PS4)
  5. Mortal Kombat 1 (PS5)
  6. Ведьмак 3: Дикая охота (PS5)
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4)
  8. Hogwarts Legacy (PS5)
  9. Marvel Человек-паук 2 (PS5)
  10. Ведьмак 3: Дикая Охота издание «Игра года» (PS4)

Некоторые игры, такие как Cyberpunk 2077 и God Of War, утратили интерес у геймеров из-за отсутствия нового контента.

С 2013 по 2024 год наиболее популярными франшизами стали:

  • EA FC (почти 800 тыс. копий)
  • Grand Theft Auto (482 тыс. копий)
  • Mortal Kombat (368 тыс. копий)
  • Assassin’s Creed (306 тыс. копий)

Сергей Мезин, руководитель департамента «Развитие игр и игрового сообщества», отметил, что спрос на PS5 растет из-за ограниченного наличия PS4 и улучшенных возможностей новой консоли, таких как 4К 60 кадров в секунду. Это создает более яркие впечатления от игры.

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