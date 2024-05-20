Опубликован Топ-10 самых частых поисковых запросов по брендам китайских авто в РФ

Аналитики агентства Pro-Vision провели исследование популярности китайских автомобильных брендов среди российских пользователей на протяжении последних шести месяцев.

Для этого они проанализировали данные запросов в поисковой системе «Яндекс» и выяснили, какие марки автомобилей вызывают наибольший интерес в онлайн-среде.

В результате исследования был составлен топ-10 самых популярных брендов китайских автомобилей. Лидером списка стала компания Geely, которую пользователи искали в интернете целых 5,28 миллиона раз.

На втором и третьем местах расположились Haval с результатом в 4 миллиона запросов и Chery, которую россияне искали 2,99 миллиона раз. Более того, эти же производители занимают лидирующие позиции на российском рынке автомобилей из Китая.

С четвертой по восьмую строчки рейтинга вошли Changan (2,02 миллиона запросов), Jac (1,67 миллиона запросов), Exeed (1,15 миллиона запросов), FAW (1,09 миллиона запросов) и Jetour (1,03 миллиона запросов). Девятую и десятую позиции заняли бренды Omoda (855,5 тысячи запросов) и Tank (256 тысяч запросов).

Кроме того, специалисты также изучили популярность китайских автомобилей в социальных сетях. В этом аспекте Chery, Geely и Haval оказались на первых местах, собрав больше всего лайков, комментариев и репостов, и тем самым проявив наибольшую вовлеченность аудитории.