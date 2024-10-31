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Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2 в начале 2025 года

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Портал XiaomiTime опубликовал глобальный график выхода обновления HyperOS 2, которое будет доступно для многих устройств Xiaomi, Redmi и POCO.

Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2 в начале 2025 года

Ожидается, что обновления начнут выходить с последнего квартала 2024 года до первого квартала 2025 года.

HyperOS 2 включает множество улучшений, таких как обновленный Центр управления, расширенные функции камеры с искусственным интеллектом и оптимизацию батареи.

Это обновление направлено на улучшение пользовательского опыта и производительности устройств, что делает его одним из самых ожидаемых для поклонников Xiaomi и POCO.

В четвертом квартале 2024 года обновление получат:

Xiaomi 14
Xiaomi 13T Pro

В первом квартале 2025 года обновление HyperOS 2 получат:

Xiaomi 14 Ultra
Redmi Note 13 / 13 NFC
Xiaomi 13T
Серия Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G)
POCO X6 Pro 5G
Xiaomi 13/13 Pro / 13 Ultra
Серия Xiaomi 14T
POCO F6 / F6 Pro
Redmi 13
Redmi 12

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