Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2 в начале 2025 года

Портал XiaomiTime опубликовал глобальный график выхода обновления HyperOS 2, которое будет доступно для многих устройств Xiaomi, Redmi и POCO.

Ожидается, что обновления начнут выходить с последнего квартала 2024 года до первого квартала 2025 года.

HyperOS 2 включает множество улучшений, таких как обновленный Центр управления, расширенные функции камеры с искусственным интеллектом и оптимизацию батареи.

Это обновление направлено на улучшение пользовательского опыта и производительности устройств, что делает его одним из самых ожидаемых для поклонников Xiaomi и POCO.

В четвертом квартале 2024 года обновление получат:

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

В первом квартале 2025 года обновление HyperOS 2 получат:

Xiaomi 14 Ultra

Redmi Note 13 / 13 NFC

Xiaomi 13T

Серия Redmi Note 13 (4G, Pro 5G, Pro+ 5G)

POCO X6 Pro 5G

Xiaomi 13/13 Pro / 13 Ultra

Серия Xiaomi 14T

POCO F6 / F6 Pro

Redmi 13

Redmi 12