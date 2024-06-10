Опубликован перечень возможностей умного кольца Samsung Galaxy Ring

Samsung уже завершает разработку Galaxy Ring и планирует начать его массовое производство к середине июня этого года.

Они рассчитывают сделать продукт доступным в США примерно в августе. Таким образом, осталось всего два месяца до запуска долгожданного Galaxy Ring.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Ring на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked в июле вместе с новыми складными устройствами шестого поколения.

В документе, который распространили в сети, раскрываются некоторые функции Galaxy Ring.

Так, выяснилось, что оно будет отслеживать частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, содержание кислорода в крови, движение и сон, благодаря инвестициям Samsung в технологии отслеживания здоровья и фитнеса, включая Galaxy Watch и приложение Samsung Health.

Пользователи получат ценную информацию о своем здоровье и рекомендации по его улучшению. Также сообщается, что система отслеживания здоровья будет предлагать «Показатель энергии» на основе записанных данных.