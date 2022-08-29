Опубликовали характеристики новых смарт-часов Apple Watch Pro

По данным инсайдеров, в сентябре будут представлены абсолютно новые Apple Watch Pro, которые покажут в один день с новой линейкой iPhone.

По данным источника, Apple Watch Pro будут с плоским экраном, их диагональ составит 1,99 дюйма, а корпус будет 47-миллимитровый.

Предположительно, боковые грани в часах будут плоскими. Стоит отметить, что такие грани в Apple Watch ожидались в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Apple Watch Pro получат более мощную батарею и будет дольше работать на одном заряде в сравнении с обычными Apple Watch.

Также в сети была информация, что часы будут рассчитаны на любителей активных видов спорта и путешественников. Еще часам приписывают сапфировое стекло и корпус, выполненный из титана.