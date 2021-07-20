Опция белого цвета Realme GT Master Edition

Realme готовится к запуску нового продукта завтра в 14:00 по местному времени в Китае, где компания анонсирует телефоны серии Realme GT Master Edition, разработанные мастером Наото Фукасавой.

Китайский производитель смартфонов сегодня поделился новым тизером будущего устройства, который подтверждает, что Realme GT Master Edition также будет иметь белый цвет. Кажется, что это простой белый цвет, и на фотографии телефона показан модуль вертикальной камеры в верхнем левом углу с тремя датчиками камеры.

Ранее компания уже показала вариант цвета темно — серого для предстоящего смартфона, описывающий дизайн , как «дизайн путешествия чемодана». Задняя панель телефона выполнена в трехмерном трехмерном корпусе из гладкой кожи, имеет интегрированную звездообразную линзу того же цвета, что и корпус, и металлический каркас из алюминиевого сплава.

Это устройство Realme RMX3361, которое недавно было одобрено TENAA. Что касается технических характеристик, ожидается, что смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

Что касается камеры, устройство, как говорят, может похвастаться 32-мегапиксельной селфи-камерой Sony IMX615 и 64-мегапиксельной тройной задней камерой, которая также включает 8-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный сенсор. Устройство работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 2.0 и оснащено аккумулятором емкостью 4300 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Сообщается, что телефон будет оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 778G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Есть также другой вариант (Realme RMX3366) с 6,55-дюймовым дисплеем AMOLED Full-HD + 120 Гц, чипсетом Snapdragon 870, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Источник — Astera.