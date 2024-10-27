Опрос: Пользователи не видят ценности в складных смартфонах и ИИ-функциях

Согласно последнему опросу издания CNET, большинство пользователей смартфонов не считают складные модели и устройства с функциями искусственного интеллекта (ИИ) особенно полезными, впрочем, такие результаты показывают и другие исследования.

Несмотря на усилия производителей, которые активно развивают ИИ, пользователи не ценят это, считая это ненужным.

45% опрошенных не готовы доплачивать за ИИ, а 34% выражают беспокойство по поводу конфиденциальности данных, связанных с его использованием.

Основными причинами для обновления смартфонов остаются продолжительное время работы аккумулятора (61%), увеличение памяти (46%) и улучшение камеры (38%). Только 18% респондентов считают ИИ ключевым фактором при выборе нового устройства.

Складные смартфоны также не пользуются популярностью: 52% респондентов не планируют их покупать, предпочитая обычные модели из-за высокой стоимости складных устройств. 44% обновляют свои телефоны только при необходимости, а 30% используют их более трех лет.