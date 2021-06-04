Oppo выпустит новый 5G-смартфон с процессором Dimensity 900

Новый смартфон компании с кодовым названием CPH225 засветился в бенчмарке Geekbench.

Указано, что в устройстве будет установлен процессор MediaTek MT6877V/ZA, который больше известен как Dimensity 900.

В этом чипе 8 вычислительных ядер, среди которых два ARM Cortex-A78 с частотой до 2,4 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц.

Еще заявлен графический контроллер ARM Mali-G68 MC4 и модем 5G SA/NSA. То есть Oppo выпустит новый смартфон, который будет иметь поддержку сетей пятого поколения.

Оперативной памяти в новинке будет 8 ГБ, а работать она будет под управлением Android 11.

Такая версия и была протестирована в популярном бенчмарке, где она показала результат 729 баллов в одноядерном тесте и 2 147 баллов – в многоядерном. Другие подробности о смартфоне пока не раскрываются.