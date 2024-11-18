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Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Oppo выпустила новый смартфон Harry Potter Special Edition Reno 12F, который сначала появится в Перу через местного оператора связи. Этот телефон имеет уникальный дизайн и упаковку, напоминающую книгу заклинаний.

Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

В комплекте с устройством идут интересные аксессуары: стилус в форме волшебной палочки, защитный чехол, брелок в виде золотого снитча и булавка для извлечения SIM-карты в форме Даров Смерти.

На задней панели телефона есть письмо о зачислении в Хогвартс и гравировка с эмблемой Хогвартса, что делает его особенно привлекательным для поклонников.

Смартфон сохраняет все основные характеристики модели Reno 12F 5G. Он имеет тройную камеру с основным объективом на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп отлично подходит для селфи.

Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

Телефон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ. Дисплей размером 6,67 дюймов с разрешением Full HD (2400 x 1080) обеспечивает яркое изображение. Для безопасности доступны функции распознавания лица и отпечатков пальцев.

Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Дополнительные функции, такие как AI Eraser и AI Studio, помогают улучшать фотографии и создавать портреты.

Цена Oppo Reno 12F в версии «Гарри Поттер» составляет 1599 солов (около 420 долларов).

Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера» Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

 

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