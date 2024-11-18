Oppo выпустила смартфон Reno 12F для поклонников «Гарри Поттера»

Компания Oppo выпустила новый смартфон Harry Potter Special Edition Reno 12F, который сначала появится в Перу через местного оператора связи. Этот телефон имеет уникальный дизайн и упаковку, напоминающую книгу заклинаний.

В комплекте с устройством идут интересные аксессуары: стилус в форме волшебной палочки, защитный чехол, брелок в виде золотого снитча и булавка для извлечения SIM-карты в форме Даров Смерти.

На задней панели телефона есть письмо о зачислении в Хогвартс и гравировка с эмблемой Хогвартса, что делает его особенно привлекательным для поклонников.

Смартфон сохраняет все основные характеристики модели Reno 12F 5G. Он имеет тройную камеру с основным объективом на 50 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп отлично подходит для селфи.

Телефон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300 и имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 2 ТБ. Дисплей размером 6,67 дюймов с разрешением Full HD (2400 x 1080) обеспечивает яркое изображение. Для безопасности доступны функции распознавания лица и отпечатков пальцев.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 45 Вт. Дополнительные функции, такие как AI Eraser и AI Studio, помогают улучшать фотографии и создавать портреты.

Цена Oppo Reno 12F в версии «Гарри Поттер» составляет 1599 солов (около 420 долларов).