Oppo выпустила беспроводной совместимый с iPhone пауэрбанк Magnetic Energy Card Air

Вчера компания Oppo анонсировала новый гаджет — магнитный беспроводной аккумулятор Magnetic Energy Card Air, который совместим с iPhone. Этот тонкий внешний аккумулятор входит в серию магнитных аксессуаров «Mag» и предназначен для удобной зарядки.

Устройство имеет ёмкость 5000 мАч и может магнитно крепиться к последним моделям телефонов Oppo, включая Find X8s и X8 Ultra. Оно обеспечивает беспроводную зарядку без необходимости использования кабелей, а система контроля температуры помогают предотвратить перегрев.

Интересно, что аккумулятор также подходит для iPhone, что делает его универсальным аксессуаром. На корпусе есть светодиодный индикатор для отображения уровня заряда и порт USB-C, который поддерживает зарядку других устройств.

Magnetic Energy Card Air поступит в продажу в Китае 16 апреля по цене 149 юаней (около 20 долларов).