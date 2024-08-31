Oppo сделает смартфон с кнопкой для камеры, как у будущего iPhone 16

Смартфоны серии Oppo Find X8 получат дополнительную кнопку для камеры, похожую на ту, что будет в iPhone 16. Эта емкостная кнопка предназначена для удобной фото- и видеосъемки.

В модели Oppo Find X8 сенсорная кнопка будет выполнять несколько функций. Легкое нажатие активирует фокусировку, а сильное нажатие сработает на спуск затвора.

По умолчанию нажатие будет делать фото, а длительное — запускать видеосъемку. Также в приложении камеры можно будет приближать и отдалять изображение с помощью жестов свайпа, а в галерее — изменять масштаб фотографий.

По слухам, Oppo Find X8 будет иметь 6,7-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также чип MediaTek Dimensity 9400 и тройную камеру на 50 Мп. Модель Find X8 Pro получит 6,8-дюймовый дисплей с аналогичным разрешением, тот же чип и два телеобъектива с 3- и 10-кратным зумом.