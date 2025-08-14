Oppo Reno 14 5G: стильный смартфон с мощной батареей и камерой

Oppo продолжает традицию серии Reno, сочетая элегантный дизайн и функциональность. Модель Reno 14 5G получила современную камеру, крупную батарею с быстрой зарядкой и производительный процессор, оставаясь при этом тонкой и лёгкой. По опыту использования, она демонстрирует высокую практичность и не уступает старшей версии Reno 14 Pro 5G.

Особое внимание привлекает версия Pearl White: задняя панель переливается при изменении угла обзора, создавая изысканный эффект. Обработка Velvet Glass делает поверхность гладкой и устойчивой к отпечаткам пальцев.

С толщиной 7,42 мм и весом 187 г смартфон удобно держать в руках длительное время. Корпус из алюминия авиационного класса обеспечивает защиту от деформаций и падений, а рейтинги IP66, IP68 и IP69 гарантируют устойчивость к пыли, воде под высоким давлением и кратковременному погружению.

Экран LTPS OLED размером 6,59 дюйма предлагает разрешение 1256 × 2760 пикселей и адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Яркость достигает 1200 нит, а функция Adaptive Tone автоматически подбирает цветовую температуру в зависимости от освещения. Контент HDR выглядит насыщенно, а минимальные рамки помогают сосредоточиться на изображении.

Производительность обеспечивается процессором MediaTek Dimensity 8350. Приложения запускаются быстро, интерфейс плавный, а игры с высокой графикой работают стабильно. Система охлаждения с паровой камерой и графитовыми слоями поддерживает комфортную температуру даже при длительных нагрузках.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15, включая функции оптимизации ресурсов и плавной анимации. Интеграция AI, такие как VoiceScribe и AI Call Summary, упрощает работу с вызовами и документами, а O+ Connect обеспечивает синхронизацию между устройствами. Предустановленные приложения и уведомления можно настроить, а гарантированные обновления Android составляют три года, с четырьмя годами патчей безопасности.

Батарея ёмкостью 6000 мА·ч обеспечивает до полутора дней активного использования даже при 120 Гц. Поддерживается быстрая зарядка 80W SuperVOOC, которая восполняет заряд менее чем за 50 минут.

Фотографические возможности Reno 14 5G включают основную 50 Мп камеру с OIS, ультраширокоугольную 8 Мп и 50 Мп телеобъектив с 3,5× оптическим увеличением. Фронтальная 50 Мп камера оснащена автофокусом. Основной модуль снимает чётко при дневном свете, а система вспышек позволяет получать качественные портреты в ночное время. Телефотокамера обеспечивает эффектные портреты, а цифровой зум до 120× подходит для экспериментов, хотя качество снижается при значительном увеличении. Ультраширокоугольный объектив удобен для пейзажей и групповых фото.

Reno 14 5G объединяет дизайн, надёжность и функциональность, предлагая яркий OLED-экран, мощную батарею и универсальную камеру. Смартфон доступен в вариантах 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 12+512 ГБ в цветах Forest Green и Pearl White, сочетая премиальный вид с практичными возможностями.