OPPO Reno 13 стали доступны для покупки в России

Группа М.Видео-Эльдорадо представила новую серию смартфонов OPPO Reno 13, которая включает модели Reno13, Reno13 F и Reno13 Pro. Цены начинаются от 31 999 рублей, а специальные предложения действуют до 10 марта.

OPPO Reno13 предлагает элегантный дизайн и неплохие возможности, включая 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8350 и имеет 12 ГБ оперативной памяти с 512 ГБ встроенной.

Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией позволяет делать качественные снимки даже в темноте, а также поддерживает 4K-видеозапись. Модель Reno13 F также имеет 50 МП камеру, а Reno13 Pro предлагает дополнительные возможности с 3,5-кратным оптическим зумом.

Смартфоны имеют емкие аккумуляторы: Reno13 — 5 600 мАч, Reno13 F — 5 800 мАч, а Reno13 Pro — 5 800 мАч с быстрой зарядкой до 80 Вт.

При покупке Reno13 Pro с 20 февраля по 10 марта в подарок предложат умную колонку Яндекс Станция Мини. За покупку Reno13 F с 25 февраля по 3 марта дарят подписку на онлайн-кинотеатр Okko на 12 месяцев.