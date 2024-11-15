Oppo Reno 13 и Reno 13 Pro получили дизайн в стиле iPhone 16

Компания Oppo в Китае открыла предварительные заказы на новую серию Reno 13. В линейке будут модели Reno 13 и Reno 13 Pro, которые планируется представить 25 ноября вместе с планшетом Oppo Pad 3.

Компания пока не раскрыла все детали дизайна Reno 13 и Reno 13 Pro, но в сети уже появились реальные изображения смартфонов. Оба устройства имеют похожие камеры со скошенными краями, что напоминает стиль iPhone 16.

Ожидается, что стандартный Reno 13 будет оснащён 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон, вероятно, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity. Фронтальная камера будет на 50 Мп основная камера получит три датчика изображения с основным на 50 Мп. Предположительно аккумулятор в смартфоне будет ёмкостью 5600 мАч.

Что касается модели Pro, она, скорее всего, будет иметь более 6,83-дюймовый изогнутый дисплей с разрешением 1,5K с частотой обновления 120 Гц. В основе будет лежать процессор MediaTek Dimensity 8350, который будет питаться от аккумулятора на 5900 мАч, причем пользователь аппарат сможет заряжать проводной и беспроводной зарядкой.

Система камер Pro-версии, как ожидается, будет включать 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Оба устройства будут работать на ColorOS 15, также смартфоны получат защиту от воды и пыли.