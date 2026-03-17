Oppo раскрыла почти все характеристики Find X9 Ultra

В апреле в Китае ожидается анонс Oppo Find X9 Ultra и Find X9s Pro, а в третьем квартале может пройти отдельное мероприятие для глобального запуска Find X9 Ultra. По данным источников, смартфон получит крупный 6,82-дюймовый LTPO AMOLED ProXDR экран с разрешением 3120 × 1440 пикселей, поддержкой частоты обновления до 144 Гц и пиковым уровнем яркости 3600 нит, защищённый стеклом NanoCrystal.

Устройство, вероятно, будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с движком Trinity Engine для оптимизации производительности, оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной.

Камеры Find X9 Ultra включают четыре основных сенсора: 200 МП основная, 200 МП перископ с 3-кратным оптическим зумом, 50 МП перископ с 10-кратным оптическим зумом и 50 МП ультраширокоугольная. Смартфон также может получить отдельную True Color камеру для точной цветопередачи и улучшенный Hasselblad Master Mode, продолжая сотрудничество с Hasselblad. Фронтальная камера обещает 50 МП.

Смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 7050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки до 100 Вт и беспроводной до 50 Вт. Дизайн предполагает металлическую рамку и элементы искусственной кожи на задней панели, толщина корпуса — 8,65–9,1 мм, вес — 235–236 г. Аппарат получит защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.