Oppo раскрыла характеристики компактного Find X9s Pro

Oppo представит Find X9 Ultra и компактный Find X9s Pro 21 апреля в Китае. Find X9s Pro станет самой маленькой моделью серии X9 и получит двойную камеру с сенсорами по 200 Мп.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон оснастят 6,32‑дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, панель U9 Pro от Tianma будет окружена ультратонкими рамками.

Oppo раскрыла характеристики компактного Find X9s Pro

На тыльной стороне разместят крупный горизонтальный модуль камеры: два 200‑Мп сенсора для основной и перископной теле-камеры, а также 50‑Мп ультраширокий объектив. Ранее предполагалось, что для основной и теле-камеры будут использованы сенсоры Samsung HP5, но новые утечки указывают на возможное использование другого основного сенсора, детали которого пока неизвестны.

Смартфон получит чип Dimensity 9500 и крупный аккумулятор ёмкостью 7 025 мА·ч, такой же, как у большей модели Find X9 с экраном 6,59 дюйма. Поддерживается проводная зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт.

Find X9s Pro выйдет с ColorOS 16 на базе Android 16, в нескольких конфигурациях памяти: 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+512 ГБ и 16+1 ТБ, а цвета корпуса включают Titanium, White, Cyan и Orange. Вероятно, модель будет доступна только на китайском рынке.

