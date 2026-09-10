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Oppo раскрыла характеристики камеры, экрана и батареи Find X10

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Oppo раскрыла характеристики камеры, экрана и батареи Find X10

Компания Oppo официально раскрыла ряд характеристик базового Find X10. Смартфон получит две основные камеры разрешением по 200 Мп — такая конфигурация впервые появится в стандартной модели серии.

Главный 200-мегапиксельный модуль оснастят крупным сенсором, объективом с диафрагмой f/1.6 и стабилизацией CIPA 6.0. Телекамера на 200 Мп получит диафрагму f/2.6 и систему стабилизации CIPA 7.0.

В камере также будут использоваться технологии Hasselblad, объектив второго поколения Danxia для цветопередачи и фирменный движок обработки изображения LUMO. Заявленный динамический диапазон достигает 15 EV, а светочувствительность увеличена на 43%.

Экран Find X10 получит симметричные рамки толщиной 0,99 мм со всех четырёх сторон. Для сравнения, у Find X8 этот показатель составлял 1,45 мм, а у Find X9 — 1,15 мм.

Oppo раскрыла характеристики камеры, экрана и батареи Find X10

За автономность будет отвечать аккумулятор Glacier ёмкостью 8000 мА·ч. Производитель заявляет, что батарея рассчитана на сохранение рабочих характеристик в течение пяти лет повседневного использования.

В линейку также войдут Find X10 Pro Max и Find X10E. Вместе со смартфонами Oppo планирует представить беспроводные наушники Enco X4 и часы Watch S2. По предварительным данным, глобальный запуск серии Find X10 может состояться к концу октября.

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