Oppo раскрыла график обновления смартфонов до ColorOS 17

Oppo представила оболочку ColorOS 17 на базе Android 17 и опубликовала график её распространения в Китае. Обновление получат около 90 устройств, включая модели Oppo, OnePlus и Realme.

Одним из ключевых изменений стала переработанная визуальная концепция Fluid Design. Кроме того, в системе появились новые функции на базе искусственного интеллекта, ориентированные на повседневные задачи и повышение продуктивности.

Первая волна обновления стартует 8 октября. ColorOS 17 начнут получать Oppo Find N6 и серия Find X9, а также OnePlus 15, OnePlus 15T и несколько моделей Realme GT 8 Pro.

С 16 октября обновление станет доступно для линейки Oppo Find X8, Find N5, планшетов Pad 5 Pro и Pad Mini, смартфонов OnePlus 13 и 13T, а также ряда устройств Realme. Следующие этапы запланированы на 20, 22 и 30 октября.

Более крупная волна распространения начнётся 26 ноября. В неё войдут Oppo Find N3, Find X7, серии Reno 14 и Reno 15, OnePlus 12, линейка Ace 5, а также несколько смартфонов и планшетов Realme.

С 26 декабря ColorOS 17 планируют выпустить для OnePlus 11, серии Ace 3, ряда планшетов OnePlus, Realme GT 6, GT Neo6 и моделей серии Realme 14.

Пока опубликованный график касается только китайского рынка. Сроки международного распространения ColorOS 17 компания ещё не объявила.