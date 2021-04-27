OPPO представит умный телевизор Smart TV K9 с улучшенной цветопередачей

OPPO представит умный телевизор Smart TV K9 с улучшенной цветопередачей27.04.2021 21:10
OPPO в первую неделю мая проведет большую презентацию, на которой будет представлен смартфон, телевизор, беспроводные наушники и фитнес-браслет.
Все новинки покажут 6 мая, и китайская компания уже рассказала, что в Китае будет представлен OPPO K9 5G, телевизор Smart TV K9, фитнес-браслет OPPO Band и наушники Enco Air.
Про телевизор китайского производителя уже есть некоторая информация. Он будет предлагаться с 43, 55 и 65-дюймовыми экранами.
В модели установят 10-битную матрицу, способную отображать 1,07 миллиарда цветов и поддерживать HDR10+.
Про «железо» телевизора пока данных нет. Предположительно Smart TV K9 будет доступен только с 4К экранами.
В модельном ряду OPPO телевизор K9 расположится ниже моделей серии TV S1 и TV R1.
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