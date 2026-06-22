Oppo представила серию Reno 16 с новым дизайном HoloVerse 3D и AI-функциями

Компания Oppo раскрыла подробности о смартфонах линейки Reno 16, включая модели Reno 16 и Reno 16c. По имеющейся информации, серия также будет включать расширенный набор версий, однако на индийском рынке на данный момент подтверждены как минимум две модели — Reno 16 и Reno 16c.

Производитель сообщил, что официальная презентация Reno 16F, Reno 16 и Reno 16 Pro запланирована на 25 июня для глобального рынка, а запуск в Индии ожидается в начале июля.

Одной из ключевых особенностей серии стал новый дизайн под названием HoloVerse 3D, который применяется в варианте Starry White. Он создаёт эффект объёмного изображения, при котором элемент на задней панели выглядит как будто парящим под поверхностью корпуса. Такой визуальный эффект достигается за счёт двухслойной оптической конструкции и использования множества микролинз, а восприятие рисунка меняется в зависимости от угла обзора и освещения. Также предусмотрены цветовые варианты Twilight Violet и Stellar Purple, а блок камер получил обновлённое оформление с эффектом глубины.

В компании также отметили повышенную защищённость устройств: смартфоны серии получили рейтинги IP66, IP68, IP69 и IP69K, что указывает на устойчивость к пыли, воде, погружению и воздействию струй высокого давления. Кроме того, корпус Reno 16 выполнен из алюминия аэрокосмического класса, что должно повысить прочность по сравнению с пластиковыми конструкциями.

Что касается дисплеев, Reno 16 оснащён экраном AMOLED диагональю 6,32 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. У модели Reno 16c используется более крупный 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с аналогичными характеристиками по частоте обновления и разрешению. Пиковая яркость достигает 1800 нит у Reno 16 и 1400 нит у Reno 16c, что улучшает видимость на улице.

Толщина корпуса Reno 16 составляет 8,22 мм при весе 182 грамма, тогда как Reno 16c немного крупнее — 8,44 мм и 195 граммов. Дополнительно отмечается появление новой кнопки AI Snap Key, предназначенной для быстрого запуска функций камеры, фонарика, записи и других инструментов. Она также интегрируется с платформой AI Mind Space, которая использует функции искусственного интеллекта для организации и обработки данных.