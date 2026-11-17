Компания Oppo официально представила смартфон Reno 17 Pro, который получил компактный OLED-дисплей, аккумулятор увеличенной ёмкости и систему камер с 200-мегапиксельным основным сенсором. Новинка ориентирована на пользователей, которым необходимы широкие возможности мобильной фотографии без перехода на устройства с особенно крупными экранами.

Как сообщает iXBT.com, смартфон оснащён 6,32-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Dimensity 8550. Корпус получил металлическую рамку и защиту от внешних воздействий по стандарту IP69K.

Главным преимуществом устройства производитель называет возможности фотосъёмки. Основная камера оборудована сенсором разрешением 200 Мп. Её дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и перископическая камера с разрешением 50 Мп и 3,5-кратным оптическим увеличением.

Фронтальная камера также получила сенсор разрешением 50 Мп. Такой набор позволяет использовать разные фокусные расстояния для портретной, пейзажной и повседневной съёмки.

Oppo отдельно выделяет усовершенствованную функцию Live Photos. Смартфон способен создавать короткие видеозаписи в разрешении 4K при использовании разных фокусных расстояний. Продолжительность таких записей увеличена с трёх до шести секунд.

Для обработки изображений предусмотрены фирменные инструменты Natural Color и Natural Tone 3.0, предназначенные для более естественной передачи цветов и оттенков кожи. Дополнительная функция Live Color Palette позволяет настраивать цветовую гамму снимков.

Одной из наиболее заметных технических характеристик стала батарея ёмкостью 7200 мА·ч. Для её зарядки предусмотрена проводная технология мощностью до 80 Вт. Несмотря на относительно небольшую диагональ экрана, устройство получило аккумулятор, характерный для более крупных современных смартфонов.

На китайском рынке модель представлена в трёх конфигурациях памяти. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена примерно в 630 долларов. Модификация 12/256 ГБ стоит около 690 долларов, а вариант 12/512 ГБ — приблизительно 750 долларов.

В Китае также предусмотрены государственные субсидии, благодаря которым фактическая стоимость отдельных конфигураций может быть ниже заявленной.

О сроках международного выхода Reno 17 Pro и его официальной стоимости за пределами Китая в опубликованной информации не сообщается.