OPPO представила бюджетный Reno11 A с 64-Мп камерой и емкой батареей

OPPO представила новый смартфон Reno11 A, который является среднебюджетным устройством с некоторыми интересными особенностями.

Он оснащен 64-мегапиксельной камерой, AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и некоторыми другими характеристиками.

Смартфон обладает 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Внутри устройства находится процессор MediaTek Dimensity 7050, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

На задней части смартфона расположены три камеры: основная камера с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольная камера на 8 Мп и макрокамера на 2 Мп. Также имеется 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт. Габариты устройства заявлены как 162 x 75 x 7,6 мм, а вес составляет 177 граммов.

Смартфон Reno11 A уже доступен для предзаказа в Японии по цене $307. Официальные продажи начнутся 27 июня.