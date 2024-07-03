OPPO представила 220-долларовый смартфон OPPO A3 с Snapdragon 695 и 5G

Компания Oppo представила доступный смартфон Oppo A3, который поддерживает 5G, работает на базе Snapdragon 695, но не получил разъема для наушников.

Oppo A3 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем OLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и расположена в отверстии в верхней части дисплея. Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора (f/1.8) и 2-мегапиксельного датчика глубины.

В отличие от Oppo A3 Pro, который использовал процессор MediaTek Dimensity 7050, Oppo A3 оснащен более старым процессором Qualcomm Snapdragon 695.

Он работает с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранит данные на накопителе UFS 2.2 ёмкостью 256 или 512 ГБ. Возможно расширение хранения данных с помощью карты памяти microSD.

Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC мощностью до 45 Вт. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Oppo A3 имеет тонкий корпус толщиной 7,15 мм и весит 178 г. Он поддерживает работу в сетях 5G, оснащен адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, но не имеет NFC-чипа и разъема для наушников 3,5 мм.

На данный момент Oppo A3 доступен на китайском рынке в черном, зеленом и фиолетовом цветовых вариантах. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ стоит около $220, модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ можно приобрести за $250, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ стоит $290.