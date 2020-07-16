OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.8 EUR/RUB: 80.84 BTC/USD: 8756.9

16 августа : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков

16.07.2020 11:28

Компания OPPO, как и обещала, провела презентацию своей новой быстрой зарядки для смартфонов.
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку, а также проводную зарядку на 125 Вт, которая существенно сокращает время для пополнения заряда смартфонов.

Зарядка мощностью 125 Вт позволяет смартфон с батареей на 4000 мАч зарядить за 20 минут до 100%. При этом всего пять минут зарядки пополнит запас аккумулятора на 41%, что также отличный показатель.

Новую зарядку продемонстрировали в действии на смартфоне, который еще не представлен. В этом аппарате имеется новая компоновка батареи, а сама зарядка получила два USB Type-C на обоих концах.

Что касается супербыстрой беспроводной зарядки, то в этом случае мощность составляет 65 Вт и ее название AirVOOC.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч такая зарядка сможет зарядить за полчаса, и как отметили в компании, это является мировым рекордом.

Сама технология имеет пять степеней защиты, а для того, чтобы избежать перегрева, нижняя часть зарядки получила полупроводниковый теплообменник.

Кроме этого, производитель выпустил два совместимых зарядных устройства, где одно будет беспроводное, а второе – проводное.

Беспроводная зарядка носит название OPPO 50W mini SuperVOOC и получила распространенные протоколы, в числе которых 27 Вт PD и 50 Вт.

Эта зарядка совместима с разными гаджетами, включая ноутбуки и смартфоны.

Проводная зарядка OPPO 110W mini имеет мощность 110 Вт и также может быть использована для разных устройств. Когда появятся первые гаджеты с новыми зарядками не уточняется.

OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков

Просмотры:

Метки:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги