OPPO показала супербыстрые заряди для смартфонов и ноутбуков

Компания OPPO, как и обещала, провела презентацию своей новой быстрой зарядки для смартфонов.

OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку, а также проводную зарядку на 125 Вт, которая существенно сокращает время для пополнения заряда смартфонов.

Зарядка мощностью 125 Вт позволяет смартфон с батареей на 4000 мАч зарядить за 20 минут до 100%. При этом всего пять минут зарядки пополнит запас аккумулятора на 41%, что также отличный показатель.

Новую зарядку продемонстрировали в действии на смартфоне, который еще не представлен. В этом аппарате имеется новая компоновка батареи, а сама зарядка получила два USB Type-C на обоих концах.

Что касается супербыстрой беспроводной зарядки, то в этом случае мощность составляет 65 Вт и ее название AirVOOC.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч такая зарядка сможет зарядить за полчаса, и как отметили в компании, это является мировым рекордом.

Сама технология имеет пять степеней защиты, а для того, чтобы избежать перегрева, нижняя часть зарядки получила полупроводниковый теплообменник.

Кроме этого, производитель выпустил два совместимых зарядных устройства, где одно будет беспроводное, а второе – проводное.

Беспроводная зарядка носит название OPPO 50W mini SuperVOOC и получила распространенные протоколы, в числе которых 27 Вт PD и 50 Вт.

Эта зарядка совместима с разными гаджетами, включая ноутбуки и смартфоны.

Проводная зарядка OPPO 110W mini имеет мощность 110 Вт и также может быть использована для разных устройств. Когда появятся первые гаджеты с новыми зарядками не уточняется.