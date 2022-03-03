OPPO Pad впервые поступил в продажу

24 февраля OPPO представила свой первый в мире планшет под названием OPPO Pad вместе с серией флагманских телефонов Find X5 в Китае. Как было объявлено во время презентации, сегодня китайский производитель осуществил первую продажу планшета OPPO Pad на внутреннем рынке.

OPPO Pad прибыл в Китай в трех вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Эти модели стоят 2 299 юаней (~ 364 доллара США), 2 699 юаней (~ 427 долларов США) и 2 999 юаней (~ 475 долларов США). Планшет доступен в черном и фиолетовом цветах.

Кроме того, OPPO Pad Artist Limited Edition можно приобрести в Китае по цене 3499 юаней (~ 554 доллара США). Он поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

OPPO Pad оснащен 11 — дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением Quad HD+ 1600 x 2560 пикселей, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Snapdragon 870 присутствует под капотом OPPO Pad. Устройство поставляется с оперативной памятью LPPDR4x и чипсетом Snapdragon 870.

Он оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой. Аккумулятор емкостью 8630 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Планшет работает под управлением ОС Android 12 на базе ColorOS 12.