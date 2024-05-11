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OPPO Pad 3 получит Snapdragon 8 Gen 3, 67-ватную зарядку и 12-дюймовый 3К-экран

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По данным известного инсайдера Digital Chat Station, новое устройство представляет собой значительный шаг вперед по сравнению со своим предшественником, Pad 2.

OPPO Pad 3 получит Snapdragon 8 Gen 3, 67-ватную зарядку и 12-дюймовый 3К-экран

Одной из ключевых особенностей OPPO Pad 3 будет ЖК-дисплей размером более 12 дюймов с разрешением 3K, а частота обновления составит 144 Гц.

Внутри Pad 3 будет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, сопровождаемый оперативной памятью до 16 ГБ и внутренней памятью до 512 ГБ.

При этом базовая версия планшета будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. В новинке будет установлена большая батарея емкостью 9510 мАч, поддерживающая быструю зарядку до 67 Вт,.

Дизайн Pad 3 описывается как гладкий и уникальный металлический корпус, указывающий на прочную и качественную конструкцию.

OPPO стремится создать продукт премиум-класса, способный конкурировать с лучшими планшетами на рынке.

Как известно, Pad 2 имеет 11,61-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 2800 x 2000 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Однако Pad 3 получит больший экран и разрешение 3K, что является значительным прогрессом.

Также важным улучшением является переход на процессор Snapdragon 8 Gen 3, который оказывается гораздо мощнее по сравнению с предыдущим чипом Dimensity 9000, присутствующим в Pad 2.

В то время как Pad 2 имел максимум 12 ГБ оперативной памяти, утверждается, что Pad 3 может расширить её до 16 ГБ.

 

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