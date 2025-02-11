Oppo официально представит свой складной смартфон Find N5 20 февраля

Компания Oppo объявила дату выхода своего нового складного смартфона Find N5 — он будет представлен 20 февраля как в Китае, так и на международных рынках.

Смартфон уже доступен для предварительных заказов на сайте Oppo и у авторизованных продавцов в Китае.

Find N5 будет предлагаться в нескольких конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ, при этом топовая версия поддерживает спутниковое соединение.

Телефон будет доступен в цветах Satin Black, Jade White и Dusk Purple, однако фиолетовый вариант может не выйти на международный рынок.

Смартфон станет преемником Find N3 и будет первым устройством Oppo с шарниром из титанового сплава, напечатанным на 3D-принтере.

Он также будет иметь защиту по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9. Ожидается, что Find N5 будет оснащён 8,12-дюймовым дисплеем, тройной камерой на 50 МП и чипсетом Snapdragon 8 Elite, а также аккумулятором на 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Кроме Find N5, 20 февраля также будет представлена новая модель смарт-часов Oppo Watch X2.