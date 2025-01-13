Oppo официально анонсировала выход самого тонкого складного Find N5

Компания Oppo сообщила о скором выпуске первого тизера своего нового складного телефона Find N5, который будет представлен в феврале в Китае.

Менеджер по продуктам заявил, что N5 станет самым тонким в мире складным телефоном, сравнив его толщину с карандашом, что предполагает 4 мм в разложенном состоянии и менее 10 мм в сложенном.

Телефон будет иметь титановую конструкцию и, возможно, защиту по стандарту IPX8, в отличие от предыдущей модели Find N3.

Ожидается, что аккумулятор N5 будет ёмкостью около 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт и магнитной беспроводной зарядки на 50 Вт.

Find N5 будет работать на Android 15 с ColorOS 15 и процессором Snapdragon 8 Elite. Внутренний экран поддерживает 2K разрешение, а задняя камера будет состоять из трех 50-мегапиксельных модулей, включая основной с оптической стабилизацией и перископический телеобъектив.

Кроме того, ожидается, что вместе с N5 в феврале будут представлены и смарт-часы Oppo Watch X3. На мировой рынок Find N5 также выйдет, возможно, под именем OnePlus Open 2 в некоторых странах.