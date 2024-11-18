OPPO официально анонсировала презентацию Reno13 и других новинок

Компания OPPO выпустила тизеры, подтверждающие дату презентации смартфонов серии Reno13 — мероприятие состоится 25 ноября. В этот день также будут представлены планшет OPPO Pad 3 и TWS-наушники OPPO Enco R3 Pro.

Смартфон OPPO Reno13 Pro, согласно данным из Geekbench, будет работать на процессоре Dimensity 8300 или Dimensity 8350 и иметь 16 ГБ оперативной памяти в максимальной конфигурации.

Ожидается, что модель получит 6,83-дюймовый OLED-экран, тройную камеру (50 + 8 + 50 Мп) и аккумулятор ёмкостью 5900 мАч. Также предусмотрена защита корпуса по стандартам IP68 и IP69.