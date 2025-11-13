Oppo объявила точные даты выхода ColorOS 16 для ряда устройств в ноябре

Компания Oppo начала глобальное обновление ColorOS 16 в начале ноября, сначала для премиальных моделей, таких как Find N5 и Find X8 Pro, а затем расширила его на другие смартфоны и планшеты. Производитель опубликовал подробный график обновлений на ноябрь 2025 года с точными датами релиза.

6 ноября обновление получили Oppo Find N5, Find X8 и Find X8 Pro. 11 ноября ColorOS 16 стала доступна для Oppo Find N3, Find N3 Flip и Oppo Pad 3 Pro. Обновление распространяется поэтапно, поэтому оно может появляться на устройствах с задержкой. Проверить наличие обновлений можно вручную в разделе «Обновление ПО» в настройках.

В течение ноября ColorOS 16 также поступит на дополнительные устройства, включая модели Reno 14 Pro 5G, Reno 14 5G, Reno 14 5G Diwali Edition, Reno 14F 5G, Reno 13 Pro 5G, Reno 13 5G, Reno 13F 5G и Oppo Pad 3 Pro. В графике указано, что список устройств будет дополняться по мере готовности обновлений.

Обновление ColorOS 16 на базе Android 16 является крупным и включает визуальные улучшения, новые функции и возможности ИИ. Размер пакета составляет несколько гигабайт, поэтому перед установкой рекомендуется убедиться в достаточном объёме свободной памяти и уровне заряда батареи не менее 40%.