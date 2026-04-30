Oppo объединяет OnePlus и realme в рамках реструктуризации

По сообщениям китайских инсайдеров, Oppo готовит реорганизацию, в рамках которой бренды OnePlus и realme будут структурно сближены. Официального объявления о слиянии пока не публиковалось, однако источники внутри компании утверждают, что изменения затрагивают глобальную стратегию.

Предполагается, что оба бренда продолжат существование, но с перераспределением фокуса: realme будет ориентироваться преимущественно на международные рынки, тогда как OnePlus — на внутренний китайский рынок. Реструктуризация, по данным источников, носит глобальный характер и не ограничивается отдельными регионами.