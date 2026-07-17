Oppo объединяет бренды Realme и OnePlus вокруг единой платформы ColorOS

Компания Oppo объявила о масштабной реструктуризации своих дочерних брендов Realme и OnePlus с целью упростить операционную деятельность, сократить внутреннее дублирование функций и позволить каждому бренду сосредоточиться на своих сильных сторонах на глобальном рынке. Согласно официальному заявлению Realme, компания практически полностью переориентирует свою деятельность на зарубежные рынки — новые продукты и обновления будут прежде всего ориентированы на международных пользователей, тогда как разработка новых продуктов на территории Китая приостанавливается. OnePlus, в свою очередь, сосредоточится на домашнем рынке в Китае и продолжит поддержку в Индии, при этом временно приостановив выпуск новых продуктов в Европе и Северной Америке.

Подобное разделение сфер ответственности призвано снизить внутреннюю конкуренцию между брендами внутри группы BBK Electronics и позволить каждому из них полнее раскрыть свой потенциал. Одним из наиболее значимых аспектов новой стратегии стала программная часть: в дальнейшем совместимые устройства Realme и OnePlus по всему миру получат возможность перейти на фирменную оболочку Oppo — ColorOS. Судя по всему, компания постепенно объединяет три своих основных Android-оболочки — ColorOS, OxygenOS и realme UI — в рамках единой платформы на основе ColorOS, и в перспективе устройства всех трех брендов могут поставляться с этой оболочкой уже «из коробки».

Такой шаг выглядит логичным с практической точки зрения: поддержка трех отдельных программных платформ означала дублирование работы и рост издержек, тогда как объединение всех продуктов на базе ColorOS — своего рода продолжение слияния OxygenOS и ColorOS, начатого еще в 2021 году, — позволит компании быстрее внедрять новые функции, оперативнее выпускать обновления безопасности и в конечном счете экономить ресурсы.

Из-за высокой конкуренции на рынке смартфонов подобные шаги становятся все более распространенными: Realme и ранее заметно интегрировался с Oppo, в частности бренды уже совместно используют сети послепродажного обслуживания на отдельных рынках, включая Индию. Реакция пользователей на изменения ожидается неоднозначной — одни оценят более быстрые обновления и большую последовательность в работе устройств, тогда как другие могут сожалеть об утрате уникальной атмосферы OxygenOS. Тем не менее в компании рассчитывают, что единая и усовершенствованная ColorOS в итоге обеспечит более качественный опыт использования для всех пользователей.