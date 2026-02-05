Oppo начала финальную фазу обновления ColorOS 16 для ряда устройств

Компания Oppo с конца октября постепенно выпускает обновление ColorOS 16 на базе Android 16 для совместимых смартфонов. Сейчас процесс находится в третьей и завершающей фазе, и большинство устройств уже получили новую версию программного обеспечения.

На данный момент обновление ColorOS 16 (Android 16) доступно для следующих моделей:

Серия Oppo Find

Oppo Find N5

Oppo Find N3 / N3 Flip / N2 Flip

Oppo Find X8 / X8 Pro / X5 Pro

Серия Oppo Reno

Oppo Reno 14 / 14 Pro / 14 Diwali Edition / 14 F

Oppo Reno 13 / 13 Pro / 13 F / 13 F 4G

Oppo Reno 12 / 12 Pro

Oppo Reno 11 / 11 Pro

Oppo Reno 10 Pro+

Серия Oppo K

Oppo K13 / K13 Turbo 5G / K13 Turbo Pro 5G

Серия Oppo F

Oppo F29 Pro 5G / F27 5G / F25 Pro

Планшеты Oppo Pad

Oppo Pad 3 / 3 Pro / Pad 2

Обновление распространяется пакетами, поэтому может потребоваться несколько дней, чтобы оно стало доступно для всех пользователей. Проверить наличие обновления можно вручную через: «Настройки» → «Система и обновления» → «Обновление ПО».

Некоторые устройства пока ожидают поступления ColorOS 16, среди них:

Oppo Reno 12 F / 12 FS / 12 F Harry Potter Edition / 12 F 5G / 12 FS 4G

Oppo Reno 11 F / 11 FS

Oppo F31 / F31 Pro / F31 Pro+ / F29 Pro+

Oppo K13x / K12x

Oppo Pad SE

Согласно официальному графику, эти устройства получат обновление в первом квартале 2026 года.

Согласно официальному графику, эти устройства получат обновление в первом квартале 2026 года.