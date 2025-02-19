Oppo может установить рекорд по ёмкости аккумулятора для смартфонов

Компания Oppo, производитель смартфонов на базе Android, предположительно установила новый рекорд по ёмкости аккумулятора благодаря инновационным технологиям на основе кремния и углерода.

Новый аккумулятор, хотя и увеличенного размера, поддерживает такую же быструю зарядку, как и текущие флагманские модели бренда.

OnePlus ранее популяризировала технологию кремний-углерода с помощью модели Ace 5, у которой ёмкость составила 6000 мАч. Ожидается, что к концу года ёмкость аккумуляторов в новых моделях может возрасти до 7000 или даже 7500 мАч.

По информации инсайдера Digital Chat Station, материнская компания OnePlus, Oppo, уже превзошла эти ожидания с помощью нового прототипа аккумулятора. Ёмкость увеличилась благодаря содержанию кремния, которое возросло до 15% по сравнению с 6% в аккумуляторе Ace 5.

Это достижение может позволить Oppo выпустить новое устройство, например, преемника Find X8 Pro или Ultra, с аккумулятором ёмкостью 8000 мАч.

Несмотря на большие размеры, флагманские модели серии «Find X9-» или «X10-» смогут поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт SuperVOOC.