Oppo готовит серию Reno 15 с 200-Мп камерами и крупной Pro Max моделью

Серия Oppo Reno 15, по слухам, будет включать три модели: базовую Reno 15, Reno 15 Pro и новую версию Reno 15 Pro Max. Сообщается, что устройства поступят в продажу сначала в Китае. Об этом сообщили посты в Weibo от надёжного инсайдера Digital Chat Station (DCS).

Reno 15 Pro Max, как предполагается, получит 6,78‑дюймовый LTPO OLED‑экран с плоским дизайном и сверхтонкими четырёхсторонними рамками. Разрешение дисплея составит 1,5K. В смартфоне будет металлическая средняя рамка, крупная батарея с поддержкой беспроводной зарядки и основной акцент сделан на камеру и дизайн. Основная камера состоит из 200-Мп сенсора Samsung HP5, а ультраширокоугольная и перископная телеобъективная камеры используют сенсоры Samsung JN5. Ёмкость аккумулятора, по предыдущим утечкам, достигнет 6 500 мА·ч, а устройство будет работать на чипсете Dimensity 9400.

Reno 15 Pro получит 6,59‑дюймовый дисплей с аналогичным разрешением 1,5K, тонкими и симметричными рамками и 200-Мп основную камеру с улучшенным модулем объектива GP для повышения качества снимков. Несмотря на компактный профиль, смартфон будет оснащён крупной батареей.

Ожидается, что серия Reno 15 дебютирует в Китае в ноябре. Базовые модели Reno 15 и Reno 15 Pro могут выйти на глобальный рынок к первому кварталу 2026 года, тогда как Pro Max, вероятно, останется эксклюзивом для Китая.