OPPO Find X9 Ultra с набором Hasselblad поступил в продажу

Смартфон OPPO Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Master Set появился в продаже на площадке Giztop. Стоимость комплекта составляет около 171 710 рублей по официальному курсу ЦБ РФ на 29 апреля 2026 года (1 доллар — 74,6947 рубля). Устройство доступно с международной доставкой.

Эта версия ориентирована на пользователей, которым важны возможности мобильной съемки и расширенный комплект аксессуаров. Смартфон получил 6,82-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей с разрешением 3168 × 1440 пикселей. Экран рассчитан на отображение насыщенных цветов, высокого контраста и плавной анимации.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также предусмотрены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объемом 1 ТБ. Такая конфигурация подходит для ресурсоемких приложений, многозадачной работы, а также хранения фото и видео высокого разрешения.

Аккумулятор емкостью 7050 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Основной особенностью модели стала система из четырех камер. В нее входят основной модуль на 200 Мп, перископический телевик на 200 Мп, дополнительный перископический объектив на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 50 Мп. Такая конфигурация рассчитана на съемку с разными фокусными расстояниями и оптическим увеличением.

Дополнительно заявлены фирменная настройка Hasselblad, режимы профессиональной съемки, расширенные функции зума и запись видео в 8K.

В комплект Master Set входят теле-конвертер, чехол с фотохватом, ремешок и переходное кольцо для фильтров. Эти аксессуары предназначены для более удобного управления устройством во время съемки и расширения сценариев использования.