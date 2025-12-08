Oppo Find X9: флагман с мощными камерами и долговечной батареей

Oppo представила модели Find X9 и Find X9 Pro в Китае и на глобальных рынках в октябре, а в ноябре прошла отдельная презентация для Индии. Устройство использовалось в течение трёх недель, что позволило оценить его возможности в повседневной эксплуатации.

Телефон в цвете Titanium Grey получил обновлённый дизайн: вместо массивного круглого модуля камер Find X8 используется прямоугольный блок в углу. Задняя панель из матового стекла обладает приятной текстурой, не собирает отпечатки, а распределение веса делает смартфон сбалансированным. Корпус защищён по стандартам IP68 и IP69, а экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i.

На левой грани установлен настраиваемый «Snap Key», который открывает камеру или AI Notes, хотя для удобного использования требуется слегка менять хват. Он активно применялся для быстрой записи идей и заметок, с последующей организацией информации.

Экран AMOLED диагональю 6,59 дюйма оснащён тонкими рамками 1,15 мм и поддерживает 120 Гц. Разрешение FHD+ по умолчанию сохраняет энергию, а яркость и цветопередача остаются на уровне флагмана. На солнце изображение остаётся читаемым, а высокая частота ШИМ предотвращает усталость глаз при низкой яркости. Стереодинамики обеспечивают громкий, чёткий звук, подходящий для игр и мультимедиа.

Смартфон работает на платформе MediaTek Dimensity 9500 с техпроцессом 3 нм. В повседневной работе процессор справляется с приложениями, навигацией, редактированием фото и AI-функциями. В играх с открытым миром, таких как Genshin Impact, частота кадров держалась на уровне 60 fps, температура корпуса достигала 36–48°C при интенсивной нагрузке, но это не влияло на обычное использование.

Батарея ёмкостью 7 025 мА·ч обеспечивает более 10 часов активного экрана при смешанном использовании: камеры, соцсети, стриминг и навигация. Поддерживаются проводная зарядка 80 Вт, беспроводная 50 Вт, PD/PPS 55 Вт и обратная беспроводная 10 Вт. Полная зарядка с комплектным адаптером занимает около 1 часа 10 минут.

Find X9 работает под управлением ColorOS 16 на базе Android 16 с обещанными пятью крупными обновлениями ОС и шестью годами обновлений безопасности. Интерфейс плавный, а уведомления и инструменты AI помогают организовать задачи, заметки и календарь без лишних действий.

Камеры телефона включают 50 МП фронтальный сенсор с автофокусом и основную 50 МП камеру с оптической стабилизацией, а также 50 МП ультраширокий объектив с мультиспектральной оптикой. Днём снимки получаются чёткими, с естественными цветами и контролируемыми светлыми участками. Фронтальная камера подходит для селфи и объектов крупным планом, ультраширокий объектив минимизирует искажения по краям, а портретный режим сохраняет плавное размытие и естественные оттенки кожи. Видео поддерживает запись 4K до 120 fps и 8K в соответствующих режимах.

Среди дополнительных функций — ультразвуковой сканер отпечатка, работающий даже с влажными пальцами, ИК-бластер, NFC и поддержка eSIM и физической SIM.

Oppo Find X9 делает ставку на удобство и стабильность в реальной эксплуатации: высокая автономность, полезные AI-инструменты, качественный экран и камеры делают его универсальным флагманом, ориентированным на повседневное использование.