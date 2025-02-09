Oppo Find X8 Ultra получит новую 200-мегапиксельную перископическую камеру

Компания Oppo готовится к запуску своего нового складного смартфона Find N5, однако внимание скоро переключится на Find X8 Ultra, который, по слухам, выйдет в марте. В сети уже появились первые подробности о его преемнике, Find X9 Ultra.

Согласно информации от инсайдера Weibo Digital Chat Station, Oppo рассматривает возможность установки 200-мегапиксельной перископической камеры в Find X9 Ultra. Эта камера должна заменить текущую двойную 50-мегапиксельную систему, которая используется в Find X7 Ultra.

Find X7 Ultra уже стал известен как первый флагман с двумя перископическими камерами, и если слухи подтвердятся, Oppo будет следовать примеру своих конкурентов, таких как Xiaomi и Vivo, которые уже внедрили 200-мегапиксельные камеры в свои устройства.

Хотя до выхода Find X8 Ultra ещё далеко, ожидается, что он будет оснащён 6,82-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 8 Elite. Устройство, вероятно, будет иметь аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 90 Вт и защиту по стандартам IP68 и IP69.

Также сообщается об улучшенном ультразвуковом датчике отпечатков пальцев и о возможности наличия телеобъективной макрокамеры.