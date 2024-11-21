Oppo Find X8 и Find X8 Pro с Dimensity 9400 и ИИ представлены официально

После успешного запуска в Китае, компания Oppo анонсировала свои флагманские смартфоны Find X8 и Find X8 Pro на международном рынке.

Find X8 оснащен 6,59-дюймовым экраном с разрешением 2760 × 1256 пикселей, тогда как Find X8 Pro имеет более крупный 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2780 × 1264 пикселей.

Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц, обеспечивая плавную прокрутку и отличную производительность в играх. Яркость достигает 800 нит в обычном режиме и до 4500 нит при просмотре HDR-контента.

С точки зрения дизайна, Find X8 выделяется тонким корпусом (157,35 × 74,33 × 7,85 мм и вес 193 грамма), в то время как Pro-версия больше (162,27 × 76,67 × 8,24 мм и вес 215 граммов). Оба устройства имеют сертификаты IP68/69, что подтверждает их устойчивость к воде и пыли.

Оба смартфона работают на чипсете MediaTek Dimensity 9400, одном из самых быстрых для Android. Find X8 доступен с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а Pro — с 16 ГБ. Оба устройства работают на ColorOS 15 на базе Android 15 и поддерживают широкий спектр современных технологий подключения, включая Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Система камер является ключевой особенностью Find X8. Он оснащен тройной камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором, сверхширокоугольным и телеобъективом с 3-кратным зумом.

Find X8 Pro идет дальше, предлагая систему из четырех камер, включая 50-мегапиксельные сенсоры с различными зумами и оптической стабилизацией. Обе модели имеют фронтальную камеру на 32 Мп для качественных селфи.



Find X8 имеет аккумулятор емкостью 5630 мАч, а Pro — 5910 мАч. Оба устройства поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт.

Oppo Find X8 с 12 ГБ и 256 ГБ памяти обойдется в 13 999 000 индонезийских рупий (879 долларов), еще на рынке будет представлена версия с 16 ГБ и 512 ГБ. Find X8 Pro, доступный только с 16 ГБ и 512 ГБ, стоит 19 999 000 индонезийских рупий (1255 долларов).

Серия будет доступна в различных цветах, включая «Звёздный серый» и «Космический чёрный» для Find X8, а также «Космический чёрный» и «Жемчужно-белый» для Pro-версии.