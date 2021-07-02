Виртуальная оперативная память на смартфонах в последнее время в тренде. Многие недавно выпущенные телефоны, особенно от OPPO, имеют поддержку виртуальной ОЗУ. Функция виртуальной ОЗУ использует внутреннюю память телефона в качестве ОЗУ, обеспечивая гибкость и скорость, когда это необходимо. Та же функция теперь добавлена ​​в флагманский смартфон прошлого года OPPO Find X2.

Те, кто обновился до сборки CPH2023_11.C.68 от июня 2021 года, увидят эту функцию виртуальной памяти. Интересно, что эту виртуальную оперативную память можно настроить в настройках устройства. Чтобы расширить оперативную память, вам необходимо после обновления программного обеспечения сделать следующее.

С помощью функции расширения виртуальной памяти вы можете расширить оперативную память до 7 ГБ. У него есть варианты на выбор: 3 ГБ, 5 ГБ и максимально 7 ГБ ОЗУ. В настоящее время эта функция доступна только на некоторых устройствах Find X2. Мы можем ожидать, что больше телефонов получат эту функцию через обновление программного обеспечения.

Примечательно, что его премиальный брат OPPO Find X2 Pro еще не получил эту функцию. Тем не менее, не должно пройти слишком много времени, пока мы не увидим возможности расширения виртуальной ОЗУ на устройстве.

Предстоящий OPPO Reno6 Pro 5G, запускаемый 14 июля, также будет поддерживать виртуальную оперативную память из коробки. На данный момент неизвестно, какие возможности расширения получит устройство.

Помимо этого, некоторые производители телефонов, поддерживаемые BBK, также представили телефоны с виртуальной RAM. Недавно Realme Narzo 30 5G также получил эту функцию с возможностью выбора выделенного объема оперативной памяти.

Источник — Astera.