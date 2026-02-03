Oppo Find X10, X10 Pro и X10 Pro Max могут получить чипы Dimensity 9500+ и Dimensity 9600

Согласно новым утечкам от инсайдера Digital Chat Station, предстоящая серия флагманских смартфонов Oppo Find X10 может включать три модели — стандартную, Pro и Pro Max — с разными процессорами MediaTek.

По данным источника, стандартная версия Find X10 проходит тестирование с чипом Dimensity 9500 Plus, выполненным по 3-нм техпроцессу. Модели Pro и Pro Max, как ожидается, получат более современный 2-нм чип Dimensity 9600 серии, что позволит Oppo дифференцировать производительность внутри одной флагманской линейки, не ограничиваясь только улучшениями камеры или дисплея.

Ранние слухи указывают на возможную презентацию Find X10 в Китае в октябре. Позднее может появиться модель Find X10 Ultra с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, продолжая стратегию Oppo использовать Snapdragon для топовых устройств Ultra.

В ближайшей перспективе компания сосредоточена на более ранних релизах: Find X9 Ultra, Find X9s Pro и складной Find N6 могут дебютировать в Китае в марте. X9 Ultra и Find N6, как ожидается, будут работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Find X9s Pro — на Dimensity 9500. Подробности о флагманской линейке Oppo станут яснее ближе к запуску этих моделей.