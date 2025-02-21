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OPPO Find N5 стал доступен для заказа по цене от 1599 долларов

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OPPO Find N5 — новый смартфон бренда, которы стал самым тонким устройством, стал доступен для предзаказа по цене от 1599 долларов (102 200 руб.), а доставка начнётся после 28 февраля.

OPPO Find N5 стал доступен для заказа по цене от 1599 долларов

Find N5 лёгкий и прочный. В разложенном виде его размеры составляют 160,87 мм в высоту и 146,58 мм в ширину, а толщина всего 4,36 мм (фиолетовый) и 4,21 мм (чёрный, белый). В сложенном состоянии он остаётся компактным и весит 234 г (фиолетовый) и 229 г (чёрный, белый).

Смартфон оснащён двумя дисплеями. Основной — 8,12 дюйма с AMOLED-панелью, разрешением 2480 × 2248 и частотой обновления 1–120 Гц. Внешний экран — 6,62 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 10–120 Гц, что идеально подходит для быстрого использования.

OPPO Find N5 стал доступен для заказа по цене от 1599 долларов

OPPO Find N5 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Батарея на 5600 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

Смартфон имеет три камеры: 50 Мп широкоугольная, 50 Мп телеобъектив и 8 Мп ультраширокоугольная.

В устройстве есть функции для удобства использования, такие как «Естественный тон экрана» и автоматическая регулировка яркости. Он также поддерживает режим, снижающий нагрузку на глаза.

Ключевые характеристики:

  • Дисплей: 8,12 дюйма AMOLED, 6,62 дюйма AMOLED
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Хранилище: 512 ГБ
  • Аккумулятор: 5600 мАч, зарядка 80 Вт
  • Камеры: 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп
  • Вес: 234 г (фиолетовый), 229 г (чёрный, белый)
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