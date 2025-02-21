OPPO Find N5 стал доступен для заказа по цене от 1599 долларов

OPPO Find N5 — новый смартфон бренда, которы стал самым тонким устройством, стал доступен для предзаказа по цене от 1599 долларов (102 200 руб.), а доставка начнётся после 28 февраля.

Find N5 лёгкий и прочный. В разложенном виде его размеры составляют 160,87 мм в высоту и 146,58 мм в ширину, а толщина всего 4,36 мм (фиолетовый) и 4,21 мм (чёрный, белый). В сложенном состоянии он остаётся компактным и весит 234 г (фиолетовый) и 229 г (чёрный, белый).

Смартфон оснащён двумя дисплеями. Основной — 8,12 дюйма с AMOLED-панелью, разрешением 2480 × 2248 и частотой обновления 1–120 Гц. Внешний экран — 6,62 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 10–120 Гц, что идеально подходит для быстрого использования.

OPPO Find N5 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Батарея на 5600 мАч поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

Смартфон имеет три камеры: 50 Мп широкоугольная, 50 Мп телеобъектив и 8 Мп ультраширокоугольная.

В устройстве есть функции для удобства использования, такие как «Естественный тон экрана» и автоматическая регулировка яркости. Он также поддерживает режим, снижающий нагрузку на глаза.

Ключевые характеристики: