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Oppo Find N5 дебютирует в феврале как самый тонкий складной телефон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Oppo подтвердила, что её новый складной телефон Find N5 выйдет в Китае в феврале. Этот смартфон станет самым тонким в мире, и компания, похоже, уделила внимание уменьшению выступа камеры.

Oppo Find N5 дебютирует в феврале как самый тонкий складной телефон

Инсайдеры сообщают, что основная камера N5 будет иметь круглый модуль, схожий с дизайном OnePlus 13, с вспышкой в правом нижнем углу и квадратным телеобъективом в левом верхнем. Толщина устройства составит около 8 мм в сложенном виде и 4 мм в разложенном.

Существует вероятность, что Find N5 может быть переименован в OnePlus Open 2 на некоторых рынках, что может объединить стиль обоих устройств.

Ожидается, что телефон получит улучшения, включая титановую конструкцию, защиту от воды по стандарту IPX8, аккумулятор на 6000 мАч и поддержку беспроводной зарядки.

Find N5 также станет первым складным телефоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite, что даст ему конкурентное преимущество до появления аналогичных моделей во второй половине 2025 года.

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