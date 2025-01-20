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Oppo анонсирует складной телефон Find N5 с улучшенной прочностью и дизайном

Автор На чтение 2 мин Просмотров 9 Опубликовано

Oppo готовится представить свой новый складной телефон Find N5 в феврале в Китае. Этот флагман обещает значительные улучшения по сравнению с моделью Find N3.

Oppo анонсирует складной телефон Find N5 с улучшенной прочностью и дизайном

Менеджер по продуктам Чжоу Ибао сообщил, что устройство будет отличаться высокой прочностью и тонкостью, уступая лишь iPhone 16 Pro.

Find N5 получит уникальную водонепроницаемость с поддержкой стандартов IPX6, IPX8 и IPX9, что обеспечит защиту от брызг и погружения в воду. Устройство также будет поддерживать подводную съемку, как и другие последние телефоны Oppo.

Смартфон будет оснащен легким и прочным шарниром из 3D-сплава титана, что задает новый стандарт для складных моделей. Его толщина в сложенном состоянии составит менее 9,2 мм, а в разложенном — всего 4 мм. Важно отметить, что Find N5 будет весить менее 230 граммов.

По данным Geekbench, телефон станет первым устройством с новой 7-ядерной версией процессора Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что он будет оснащен складным OLED-дисплеем с разрешением 2K, тройной камерой с 50-мегапиксельным датчиком Hasselblad и аккумулятором емкостью 5700 мАч с поддержкой магнитной беспроводной зарядки. Возможно, Find N5 будет представлен на международных рынках под брендом OnePlus как OnePlus Open 2.

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