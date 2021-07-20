В последние несколько лет производители смартфонов сосредоточились на технологии быстрой зарядки для своих устройств премиум-класса, и кажется, что развитие в этом направлении не остановится в ближайшее время.

OPPO была одним из ведущих игроков в области технологии быстрой зарядки, и сегодня компания объявила о том, что у нее есть еще одна важная разработка в области технологии мобильной зарядки. Китайская компания подтвердила через плакат, что подробности о том же будут раскрыты 22 июля.

На плакате, опубликованном OPPO на Weibo, говорится: «Может ли зарядка мобильного телефона становиться быстрее и быстрее с 22,5 Вт до 125 Вт?» Также добавлено, что компания будет говорить не о «быстром».

В прошлом году OPPO представила свою технологию зарядки Super Flash мощностью 125 Вт, которая может заряжать смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч до 41 процента за пять минут и может полностью зарядить устройство за 20 минут.

Технология основана на существующем протоколе зарядки SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт. Протокол зарядки VOOC всегда фокусировался на увеличении тока (а не напряжения) для увеличения общей мощности. Он также совместим с предыдущими версиями, такими как протоколы SuperVOOC и VOOC.

Хотя технология была анонсирована в прошлом году, компания еще не внедрила это решение для быстрой зарядки в свои смартфоны, и предстоящий анонс может быть связан с этим. Недавно «Станция цифрового чата» сообщила, что технология сверхбыстрой зарядки OPPO 125 Вт проходит испытания на надежность и старение на заводе в Хуэйчжоу.

Источник — Astera.