Oppo анонсировала Find X8 Ultra с тонким корпусом и аккумулятором на 6000 мА·ч

Компания OPPO неожиданно представила информацию о своем предстоящем флагманском смартфоне, Find X8 Ultra, чья премьера запланирована на начало следующего года.

Эти детали были раскрыты Чжоу Ибао, менеджером по продукции серии Find, через короткое видео в социальной сети Weibo.

Представитель компании OPPO избежал технических деталей о Find X8 Ultra, однако он выделил некоторые ключевые аспекты будущего флагмана.

Так, согласно его словам, новинка окажется тоньше, чем предшественник, а еще сделают меньше выступ камеры. Изменения в габаритах не скажутся на автономности аппарата, ведь Чжоу Ибао утверждает, что емкость батареи превысит 5 000 мАч.

Инсайдеры ранее сообщали о наличии в смартфоне АКБ на 6 100 мАч. Речь идет о батарее, используемой также в модели OnePlus Ace 3 Pro. Есть предположение, что в смартфоне может быть установлен аккумулятор емкостью 7 000 мАч.

Помимо этого, сообщается о наличии в Find X8 Ultra процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 или MediaTek Dimensity 9400.