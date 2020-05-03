Oppo Ace2 возглавил рейтинг самых быстрых новых смартфонов

В рейтинге по версии Master Lu числятся смартфоны, появившиеся в магазинах с 1 по 30 апреля. По результатам тестов самым быстрым из них оказался Oppo Ace2.

В Сети опубликован рейтинг самых быстрых смартфонов по версии приложения Master Lu, в котором приняли участие только новые модели, представленные на рынке всего месяц.

В апреле от крупных производителей в продажу поступило 17 моделей смартфонов. Среди них есть аппараты на процессоре Snapdragon 865, а также Kirin 990 5G и Kirin 985.

Самым быстрым аппаратом в свежем рейтинге стал Oppo Ace2. Этот смартфон набрал 522 110 баллов. На втором месте расположился iQOO Neo3, а третье место у OnePlus 8 Pro.

Стоит отметить, что первую «тройку» занимают устройства, созданные на Snapdragon 865, и только после расположились аппараты от Huawei и Honor, в основе которых чипы Kirin 990 5G и Kirin 985.